Taylor Swift, sul Lago di Como la vacanza segreta con il fidanzato Travis Kelce. «Hanno lasciato una mancia davvero generosa»

Taylor Swift e il fidanzato Travis Kelce sono sempre più innamorati e non importa che lei sia la popstar più acclamata del momento (e del mondo), il tempo per l'uomo che le ha fatto tornare il sorriso lo trova sempre... anche tra una data e l'altra del suo tour mondiale. Lo scorso 9 maggio, la popstar ha dato il via alla tournee europea con quattro serate (fino al 12 maggio) all'Arena La Défenze di Parigi, mentre ieri sera, venerdì 17 maggio si è esibita a Stoccolma.

E i giorni "liberi" tra gli spettacoli in Francia e quelli in Svezia dove li ha trascorsi? Beh, proprio in Italia dove tornerà il 13 e il 14 luglio prossimi per gli attesissimi concerti a San Siro. Taylor e Travis si sono concessi una fuga romantica sul Lago di Como.