Nuova stangata sui fumatori: scatta da oggi (20 marzo) una seconda tranche di aumenti sulle sigarette, come stabilito dalla manovra per il 2024 che ha ritoccato le accise, andando a variare il prezzo dei marchi che non erano aumentati lo scorso 2 febbraio, quando l'importo fisso per unità di prodotto è passato da 20,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette, che tradotto significa un aumento di circa 10-12 centesimi a pacchetto.