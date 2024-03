Il serial killer concorrente in quiz a premi della tv: ex poliziotto ricercato per quattro omicidi e sei stupri

Ha partecipato ad un quiz televisivo mentre la polizia gli stava dando la caccia come serial killer per aver ucciso e violentato decine di persone. È questa l'incredibile storia di François Verove, un criminale francese ricercato per omicidio e stupro, che nel 2019 ha partecipato al programma Tout le monde veut pendre sa place (Tutti vogliono prendere il suo posto), popolare quiz a premi in onda in Francia.