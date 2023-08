Sergio Rico, il portiere del Psg esce dall'ospedale dopo 83 giorni: «Voglio tornare in campo» La caduta da cavallo e il coma

Buone notizie per Sergio Rico. Il portiere del Psg è stato dimesso dall'ospedale Virgen del Rocio, dove si trovava da ormai 83 giorni. L'estremo difensore spagnolo lo scorso 28 gennaio era caduto da cavallo, finendo per essere calpestato dall'animale.

Sergio Rico dimesso

Da quel momento è iniziato un lungo calvario che lo ha visto cadere in coma per diversi giorni e, poi, affrontare un lungo percorso riabilitativo in terapia intensiva. Ma finalmente l'incubo del portierone spagnolo è terminato e, adesso, si dice pronto a iniziare un lungo percorso di allenamento intensivo per tornare in campo.