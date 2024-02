Sara Buratin, Alberto Pittarello «aveva un piano per ucciderla». La telefonata, il giorno di ferie e il calcetto: tutti i segnali

Mentre si cerca ancora Alberto Pittarello, gli investigatori che stanno lavorando al caso del femminicidio di Sara Buratin, sono già avanti e pensano alla premeditazione. Il 39enne, scomparso dopo la morte dell'ex compagna a Bovolenta nel Padovano, non si trova.

Il piano per uccidere Sara Buratin

L'ipotesi più probabile è che si sia tolto la vita, ma non è escluso che possa essere in fuga. Ricostruendo i passi che l'hanno portato al quel drammatico gesto, i tasselli sembrano costruire un piano studiato per uccidere la donna che aveva deciso di lasciarlo dopo vent'anni insieme.