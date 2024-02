Ghali si sfoga dopo l'accusa di propaganda con "Casa mia": «Non ho l’ambizione di poter risolvere una questione internazionale»

Sanremo è entrato nel vivo con esibizioni e polemiche che ormai fanno parte del pacchetto tutto compreso. Tra i 30 artisti in gara scelti da Amadeus ci sono molti ritorni, come Emma e Annalisa, ormai veterane, e molte prime volte, come Alessandra Amoroso e Ghali. Quest'ultimo ha fatto discutere molto per il suo brano "Casa Mia". Ad esssere stati presi di mira sono stati alcuni versi dove il cantante dice: «Ma come fate a dire che qui è tutto normale, per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale per un pezzo di terra o un pezzo di pane». Il riferimento alla guerra in Medio Oriente è avvenuto quasi spontaneo. Sono versi molto delicati, che vanno a toccare tematiche molto delicate. Il cantante ha sempre volto uno sguardo molto attento all'attualità e a ciò che accade nel mondo, riportandolo nei suoi brani.

Poche ore fa, il cantante ha deciso di rispondere a chi lo accusa di fare propaganda con il suo pezzo.