Sanremo 2024, Amadeus annuncia i big in gara: Emma, Alessandra Amoroso, Mahmood, Annalisa. Tutti i nomi

Meno due mesi a Sanremo 2024, ed ecco finalmente tutti i nomi dei cantanti. Amadeus ha svelato nel Tg1 delle 13.30 i nomi di 27 Big in gara a Sanremo 2024. Nella lista diverse sorprese, tra grandi ritorni e debutti assoluti nella gara del festival. Da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio, in 30 si sfideranno sul palco del teatro Ariston: con una modifica dell'ultim'ora al regolamento infatti il direttore artistico ha portato a 30 il totale degli artisti che saranno in gara al festival (dovevano essere 26), di cui 27 (e non più 23) annunciati oggi.



Ai nomi annunciati oggi si aggiungeranno infatti i 3 artisti che saliranno sul podio nella finale di Sanremo Giovani il 19 dicembre e che verranno promossi tra i Big. Al fianco del conduttore e direttore artistico, nel ruolo di coconduttori, ci saranno i già annunciati Marco Mengoni (nella prima serata del festival, il martedì), Giorgia (mercoledì), Teresa Mannino (giovedì), Lorella Cuccarini (venerdì) e Fiorello (per la finale di sabato).