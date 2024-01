Il coyote attacca il suo chihuahua, lui lo afferra per la coda e lo getta nella spazzatura VIDEO

Timothy Snipe, residente a Mt. Pleasant, nella Carolina del Sud, ha vissuto dei momenti da incubo quando il suo cane Roxie è stato inseguito da un coyote nel loro giardino. Snipe, rendendosi conto del pericolo imminente, ha affrontato l'animale selvatico per proteggere il suo chihuahua.

Nel raccontare l'esperienza, Snipe ha sottolineato di aver capito immediatamente che Roxie fosse in pericolo di vita. Per evitare che la sua amata cagnolina fosse ferita o uccisa, ha deciso di affrontare il predatore. La tecnica dell'uomo è stata a dir poco audace: con un gesto repentino ha preso il coyote per la coda.