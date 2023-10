Ryder Cup 2023, Alberto Di Monaco in tribuna (senza Charlene). E tra il pubblico compare anche Justin Timberlake

L'avevamo lasciato 3 settimane fa ad un altro torneo di golf, la Princess of Monaco Cup a Montecarlo, dove si era esibito addirittura in uno swing . Allora era apparso in pubblico con la sua Charlene, smentendo qualsiasi voce di crisi. Oggi invece il principe Alberto di Monaco è sbarcato a Roma per assistere alla giornata finale della Ryder Cup 2023, che vedrà l'assegnazione del più importante trofeo della storia del green. Ma stavolta è arrivato da solo. Divisa ufficiale del Marco Simone Golf club, cappellino in testa e t-shirt blu, il principe ha assistito al via del primo match tra Rahm e Scheffler alla buca 1 ed è stato accolto dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal presidente della federgolf Franco Chimenti. Con lui anche la padrona di casa Lavinia Biagiotti, proprietaria del Golf Club di Guidonia che ha ospitato l'evento.