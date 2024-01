Ron DeSantis si ritira dalle primarie: «Gli elettori vogliono dare a Donald Trump un'altra chance»

Ron DeSantis sospende la sua campagna per il 2024. Lo annuncia lo stesso governatore della Florida in un video postato dal suo staff. «Non vedo una strada chiara verso la vittoria. Per questo sospendo la mia campagna. Mi è chiaro che la maggioranza degli elettori repubblicani alle primarie vuole dare a Donald Trump un'altra chance», afferma DeSantis in un video di 4 minuti e 32 secondi.