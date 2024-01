Roma, 3 giornate a Mancini e 2 ad Azmoun: «Ecco cos'hanno fatto». Bottiglie su Bove, per la Lazio solo un'ammenda

Nervi tesi in questi quarti di finale di Coppa Italia, e stangata sulla Roma: Gianluca Mancini è stato squalificato per tre giornate e Sardar Azmoun per due giornate dopo le espulsioni a fine partita nel derby di Coppa Italia contro la Lazio, finito 1-0 per i biancocelesti. Il giudice sportivo di questo torneo, Alessandro Zampone, ha multato anche Mancini di diecimila e Azmoun di cinquemila euro. Essendo stati eliminati dal torneo di questa stagione, i due giallorossi sconteranno le squalifiche nella oppa Italia 2024-'25.