Roma, il Colosseo è gratis: l'assalto dei turisti. «Un km di fila, ne vale la pena». Ma chi lavora è furioso per il caos

La domenica soleggiata, abbinata alle restrizioni alla circolazione per i veicoli piu' inquinanti e all'ingresso gratuito nei musei e siti archeologici, si e' tradotta a Roma in un vero e proprio assalto del Colosseo. Dalle 9:30 del mattino e fino all'ora di pranzo, le file per accedere a uno dei monumenti piu' famosi al mondo, andavano dalla biglietteria al vicino Parco del Celio, a distanza di poco piu' di 800 metri dall'ingresso all'Anfiteatro Flavio.