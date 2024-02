Roberto Vecchioni: «Mio figlio Arrigo era bipolare, negli ultimi anni gli sono stato vicino mentre mia moglie Daria si è persa e ammalata»

Roberto Vecchioni torna a parlare della morte del figlio Arrigo, dell'uscita del suo ultimo libro e del suo futuro. Ha le idee chiare: «Morirò a 95 anni». Fondamentale per lui la moglie Daria Colombo che considera «la roccia della famiglia». Il cantautore e scrittore italiano, solo pochi giorni fa è scoppiato in lacrime durante la trasmissione di Massimo Gramellini, «In altre parole»: si era commosso parlando degli studenti che manifestavano per la Palestina, colpiti con le manganellate dalla polizia a Pisa.

Roberto Vecchioni, un futuro già scritto

Il 27 febbraio uscirà il suo nuovo libro "Tra il silenzio e il tuono (Einaudi)", in cui alterna 53 lettere di un ragazzo al nonno e le lettere di questo nonno a vari personaggi storici e inventati. «Il ragazzino sono io che racconto la mia vita, ma anche il nonno sono un po' io», spiega lo scrittore.