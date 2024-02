Roberto Rabattoni, morto l'imprenditore che ha dato la vita per aiutare migliaia di bambini etiopi: «È stato il Signore a guidarmi»

Roberto Rabattoni combatteva contro un tumore dal 2019. Lo scorso 30 gennaio non ce l'ha fatta più, aveva 80 anni. Nato in una famiglia povera, a 11 lavorava nei cantieri. Poi ha creato un'impresa e a 40 anni era ricco. «Il Signore mi ha sempre graziato», diceva l'imprenditore. Poi «la chiamata». Un giorno decise di andare in Etiopia. Dopo aver visto un documentario sulla situazione straziante dei bambini aveva deciso di adottarne uno. A quel punto la sua vita è cambiata.

Tornato in Italia ha deciso di vendere molti dei suoi beni, tra cui anche due case, e utilizzare il ricavato per aiutare la popolazione etiope in difficoltà. Quindi, ha fondato il “Centro Aiuti per l’Etiopia”, nel 1983. «All’età di 40 anni sono stato chiamato da nostro Signore per andare ad aiutare i poveri», descriveva così, Rabattoni, l’origine del suo impegno in un’intervista all’emittente locale “VCO Azzurra TV”. «I miei figli sono loro. Là vivi con loro, piangi con loro, soffri con loro».