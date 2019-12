Torna il Presepe Vivente Missionario ad unire Italia ed Etiopia: tante iniziative per grandi e piccini

El Bambinel a Milano, arriva il presepe vivente a Porta Romana

Giovedì 19 Dicembre 2019, 13:37

Unche unisce l'Italia e l'Etiopia. Questo è lo scopo del, che andrà in scena sabato 28 dicembre 2019 e sabato 5 gennaio 2020, nella periferia sud di Roma. Il Presepe avrà luogo nella sede della Comunità Missionaria di Villaregia. (Via Antonio Berlese, 55, al km 18.700 di Via Laurentina). Torna dunque nella capitale la catena diche rompe la distanza e avvicina la città eterna e Robe, a 400 km da Addis Abeba, la capitale etiope, allo scopo di sostenere la nuova sfida dei missionari di Villaregia. L’ingresso al Presepe Vivente Missionario è a. Ma tutto ciò che verrà raccolto andrà in Etiopia.La ricostruzione dell'antico villaggio natale diè avvenuta nello straordinario scenario della riserva naturale di Decima Malafede, alle porte di Roma. I soldati romani per il censimento accoglieranno i visitatori. Tra i vicoli dell'anticasi potranno ammirare le botteghe storiche dei mestieri di una volta: dal falegname al fabbro, dal vasaio al ciabattino, passando per la tessitrice ed il fornaio. I visitatori avranno l'occasione di passeggiare nel passato e fare una tappa alla sacra famiglia per rivivere l’atmosfera della nascita di Gesù. Da non dimenticare anche la sfilata dei Re Magi in sella ai loro cavalli e al cammello.Ma c'è spazio anche per la. Filomeno Lopes, in arte Fifito, lavora per la Radio Vaticana. Fifito, originario della Guinea Bissau, attraverso la sua esperienza musicale comunica un messaggio die di sviluppo, di accoglienza e riconciliazione. E raccontando la sua testimonianza in note, con la musica renderà vigore alla. Tante anche le iniziative previste per i più piccoli. I bambini potranno cimentarsi in attività manuali nelle botteghe e diventare per un giorno vasai o muratori. Potranno lavorare con la ceramica, la lana e nella fabbrica di mattoni. Ma è presente anche uno spazio “Laboratori” dove avranno la possibilità di giocare e divertirsi tutti insieme. Infine, in entrambe le date sarà presente anche un cammello: adulti epotranno salire sulle gobbe e farsi fotografare.Ilè missionario perché realizzato grazie al contributo di tutti i volontari della Comunità missionaria e perché l’intero ricavato andrà a sostenere la nuova missione in. I missionari sono presenti a Kofale (città nel centro-sud dell'Etiopia) e nella prefettura di Robe. La popolazione locale necessita con urgenza di scolarizzare 4.500 bambini negli asili nido e nelle scuole di primo grado e di formare professionalmente le donne in condizione di estrema povertà. Continua inoltre la collaborazione con la Pro Loco locale, “Cinque Colline”, che gestirà il punto ristoro con la possibilità, per i visitatori, di pranzare nell’area adiacente al villaggio, o di una piacevole pausa per gustare dolci, castagne, cioccolato caldo e molto altro.Gli orari sono i seguenti:ore 13.00 apertura punto ristoroore 14.00 ingresso Villaggio Betlemmeore 18.15 chiusura Villaggio Betlemmeore 18.30 Santa Messa.Ulteriori informazioni ed aggiornamenti presenti sul sito ufficiale e sulle pagine Facebook Instagram dell'iniziativa.