El Bambinel a Milano, arriva il presepe vivente a Porta Romana

Il 27 Novembre alle 18 al Teatro dell’Oratorio Sant’Andrea di Via Crema, 22 a Milano una Tavola Rotonda moderata da Giacomo Poretti, noto artista del Trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”, con la partecipazione di autorità cittadine rappresentative dell’impegno civile, sociale e religioso.

, domenica 1 dicembre, dalle 14 alle 19, in Via Crema -– si svolge la prima edizione della Rappresentazione della Natività, “” sotto la formula originale del Presepe Vivente, con persone comuni che, vestite con gli abiti dell’epoca, riproducono arti e mestieri del tempo. Comunità Aperta, Tradizione, Valori, Solidarietà, Amicizia, Amore per Milano: questi i principi chiave a cui si ispira l’iniziativa della Parrocchia S. Andrea del prossimo 1 dicembre.Nello spiazzo antistante la chiesa di Via Crema, il presepe vivente “e al contempo un viaggio nella memoria, alla ricerca delle tradizioni della Milano che fu. Più di 100 le persone coinvolte, di tutti i ceti sociali, animati dalla voglia di stare bene insieme, per mettere in scena, oltra alla natività e al contesto che la caratterizza, un percorso che riporta alla Milano di altri tempi, rappresentando antichi mestieri e rievocando antichi sapori, in un’atmosfera di festa e dove prevale lo spirito di comunità. Sarà un incontro fra diverse generazioni dove ciascuno porterà la propria competenza, entusiasmo e tempo per contribuire, a titolo volontario, alla ideazione e realizzazione del progetto.La finalità è quella di coinvolgere l’intera cittadinanza milanese. L’ideazione dell’evento prende forma nel corso del tempo su stimolo e grazie all’ incarico del Municipio 5, che ancora una volta si dimostra aperto a promuovere iniziative e istanze rivolte al territorio. Per mettere in risalto un ulteriore aspetto legato alla integrazione, verranno coinvolti un gruppo di detenuti del Carcere di Opera che godono di benefici e permessi. Questa iniziativa si lega ad altre che il Municipio porta avanti insieme alla direzione del carcere, per promuovere uno spirito di accoglienza e abbattimento dei pregiudizi.