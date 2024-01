«Proprietario in prigione, mancanza di cibo, gente ai tavoli sporchi: durante il turno ho avuto un esaurimento e mi sono licenziata»

Lavorare come cameriere in un ristorante richiede certamente una serie di competenze strettamente legate alla professione, ma anche l'abilità di sopportare alti livelli di stress, soprattutto quando si ha a che fare con dei clienti particolarmente difficili nel mezzo di un turno, con tutti i tavoli pieni e mille responsabilità. Se, poi, coloro che gestiscono il locale non sono in grado di farlo, si ha la ricetta perfetta per un trasformare l'impiego in un girone infernale che rischia di spezzare anche i più forti.

Ed è proprio quello che è successo a una ragazza, ripresa dall'amica durante un esaurimento nervoso nel bel mezzo del turno di lavoro. Il video è diventato subito virale su TikTok e ha accumulato 8 milioni di visualizzazioni in cinque giorni, con oltre un milione e mezzo di cuori a testimoniare una vicinanza degli utenti che, purtroppo, si sono trovati in situazioni simili.

L'attenzione catturata dalla cameriera, la prima a licenziarsi e poi seguita da tutto lo staff del ristorante, ha portato alla decisione successiva: spiegare per filo e per segno cosa fosse successo e quali problematiche l'abbiano spinta all'esaurimento e poi a lasciare il lavoro.