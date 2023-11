Pierina Paganelli uccisa a coltellate, isolate tracce di Dna sul corpo della vittima: sarà comparato con quello degli indagati

Ventinove coltellate in rapida sequenza, tutte mortali quelle nella zona toracica sono quelle che hanno ucciso Pierina Paganelli lo scorso 3 ottobre. Pierina è stata uccisa intorno alle 22: il suo corpo è stato rinvenuto nel corridoio tra i box auto e gli ascensori del condominio di via del Ciclamino 31 la mattina del 4 ottobre alle 8:30 da Manuela Bianchi, la nuora della vittima.

Il Dna isolato sul corpo e sugli indumenti della pensionata uccisa con 29 coltellate, sarà comparato quindi con quello dei sospettati e con quello estratto dalle campionature ematiche e non solo effettuate sulla scena del crimine dalla Polizia Scientifica di Roma.

Il suo assassino è ancora in libertà, ma la voce di quest’ultimo potrebbe essere stata registrata da una videocamera di sicurezza installata da un privato proprio in prossimità del punto in cui si è consumato il terribile omicidio.

