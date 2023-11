Pierina Paganelli uccisa, spunta un nuovo testimone: il giallo della lavatrice e il lamento udito quella notte

Un nuovo testimone è stato ascoltato dalla Squadra Mobile che indaga sull'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne testimone di Geova uccisa la notte del 3 ottobre con 29 coltellate nel garage del condominio di via Del Ciclamino a Rimini. Il testimone è stato ascoltato dopo che la trasmissione La vita in diretta ha raccolto in maniera anonima le dichiarazioni. Del caso se n'è occupato in serata anche la trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto?"