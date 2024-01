Le piante parlano, la prova nell'incredibile video degli scienziati giapponesi: «Ecco come si avvertono del pericolo in tempo reale»

Le piante si parlano? E se sì, come ci riescono? Un gruppo di scienziati giapponesi ha compiuto una straordinaria impresa filmando delle piante che comunicano e si avvertono reciprocamente dei pericoli imminenti in tempo reale. La nuova scoperta sancisce un grande passo in avanti per la scienza, dopo la prima osservazione documentata all'inizio degli anni '80.

Il fenomeno della comunicazione tra piante tramite VOCs (composti organici volatili emessi nell'atmosfera), osservato per la prima volta nel 1983, è stato approfondito creando un'innovativa configurazione sperimentale.