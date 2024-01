Peppi Nocera, il noto autore tv rivela: «Per un equivoco su un coming out sono finito in una shit storm»

Peppi Nocera, noto autore televisivo il cui nome è è legato a moltissimi successi del piccolo schermo (da "Non è la Rai" ad "Amici", da "X Factor" a "L'Isola dei Famosì, da "The Ferragnez" al doc "Unica" con Ilary Blasi, lamenta di essere finito in una shit storm di insulti social per un equivoco su un coming out.

Nocera è una delle firme più celebri tra gli addetti ai lavori, eppure questo non l'ha salvato dall'incappare nell'ennesimo caso mediatico legato ai social e ai leoni da tastiera. Nocera, infatti, negli anni si è dedicato («come slow side project», dice lui) anche alla musica, suo primo amore poi abbandonato per la tv («ho smesso di cantare a 23 anni»), continuando però saltuariamente a scrivere per altri (da Ambra a Raffaella Carrà, a Grazia Di Michele ad alcuni cantanti di X Factor e poi tornando sulla scena da 7 anni con il nome d'arte La Badante, con cui ha pubblicato diversi dischi ed ep electro pop, riuscendo a mantenere l'anonimato anche se qualche addetto ai lavori sapeva: «Lo sapevano molti amici, qualche discografico e anche Fiorello che si divertiva a passare qualche mio pezzo in radio».