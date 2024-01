Michele Cucuzza, cosa fa oggi: «Conduco un Tg in Sicilia, qui come in California, per la Rai nessun rimpianto. La gente mi chiede i selfie»

Che fine ha fatto Michele Cucuzza? È stato uno dei volti più amati e popolari della Rai, noto per la sua lunga carriera come conduttore televisivo, per dieci anni ha guidato il TG2, per altrettanti ha animato il programma "La Vita in diretta" e per tre anni è stato volto di "Unomattina". Tuttavia, negli ultimi anni, sembrava essere scomparso dallo schermo, ma la realtà è ben diversa.