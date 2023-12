Pensione, torna la pace contributiva: come riscattare 5 anni di contributi già nel 2024

Torna il prossimo anno la pace contributiva. Re-inserita nella legge di Bilancio 2024, è una misura che era nata per la prima volta nel 2019 e poi si era esaurita nel 2021. È utile a chi ha periodi di “buco” contributivo (gli anni riscattati possono produrre un aumento del montante contributivo e quindi della pensione) e si può accompagnare al riscatto della laurea. La possibilità è offerta non a tutti i lavoratori, ma solo a coloro che ricadono nel sistema contributivo puro, cioè quelli che hanno contributi versati solo a partire dal 1° gennaio 1996. Sono esclusi i lavoratori che ricadono nel sistema misto e in quello retributivo. Vediamo come si può cogliere questa novità per andare in pensione prima.