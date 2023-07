Patrick Zaki «è stato condannato a tre anni» tra le grida della mamma e della fidanzata. La sentenza non prevede appello

Patrick Zaki «è stato condannato a tre anni»: lo ha riferito uno dei 4 legali dell'attivista al termine dell'udienza odierna a Mansura, in Egitto.

La condanna a Patrick Zaki è stata comminata dal Tribunale di emergenza per reati contro la sicurezza dello Stato di Mansoura. Lo ha reso noto su Twitter Hossam Bahgat, attivista egiziano per i diritti umani e fondatore dell'Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), la stessa ong con cui ha collaborato Zaki.

Secondo Bahgat, Zaki è stato condannato per un post pubblicato nel 2020 e la sentenza non è soggetta ad appello. «Patrick è stato arrestato in tribunale in vista del suo trasferimento alla stazione di polizia di Gamasa», ha aggiunto.

Patrick Zaki condannato tra le urla della mamma e della fidanzata

Zaki è stato portato via dall'aula attraverso il passaggio nella gabbia degli imputati tra le grida della madre e della fidanzata che attendevano all'esterno.