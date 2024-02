«Ho visto nascere mia figlia, è stato bellissimo: anche noi papà abbiamo un ruolo nel parto, ma dura tanto. Mi sono annoiato»

Per le donne il parto è un'esperienza unica e trascendentale. È l'apice di nove mesi di gravidanza, in cui il pancione cresce e le voglie aumentano. Nove mesi in cui gli ormoni prendono il sopravvento e la fame non viene mai saziata. Il momento tanto atteso dopo aver portato una piccola creatura dentro di sé. Certo implica doglie, pianti e sforzi disumani, ma sentire il primo vagito del neonato ripaga di tutta la fatica. Questo è quello che vivono le donne quando partoriscono, ma gli uomini? Cosa fanno i papà mentre le mamme strillano, si dimenano e piangono dal dolore? Cosa provano e sentono quando sono in sala parto?

Un neo papà ha voluto raccontare il punto di vista degli uomini, dopo aver assistito in prima persona al parto della compagna. «Voglio parlarne, un po' perché sono al settimo cielo, un po' perché magari può essere utile a qualche futuro papà e anche a chi non proverà mai questa esperienza», ha scritto sui social.