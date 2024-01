Paolo Borsellino, oggi il compleanno del giudice che fece tremare la mafia: avrebbe compiuto 84 anni. Inaugurato il museo a suo nome

«Oggi Paolo avrebbe compiuto 84 anni e la sua profonda saggezza e il suo immenso coraggio, anche oggi, sarebbero stati fondamentali per capire questo fenomeno che avvelena le nostre vite» parole cariche di emozioni quelle pronunciate dal presidente della Commissione antimafia, Chiara Colosimo che aggiunge: «Così come in vita, per me Borsellino resta ancora la luce della speranza in fondo al tunnel dell'arroganza, della violenza e della sopraffazione mafiosa. A lui e a tutte le donne e gli uomini che hanno combattuto questo demone, dedico ogni passo del mio lavoro. La battaglia è lunga, ma con questa forza e questa energia, che sento trasmettere qui oggi, vinceremo questa battaglia».

Inaugurato il Museo Paolo Borsellino

Inaugurato a Marsala, nel trapanese, il Museo Paolo Borsellino. La sede museale è l’ex Ufficio del Magistrato, al secondo piano dell’ex Palazzo di Giustizia, dove svolse le funzioni di Procuratore della Repubblica di Marsala dal 4 agosto 1986 al 5 marzo 1992, anno in cui fu ucciso dalla mafia.

Il progetto nasce con la collaborazione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Marsala, l’Amministrazione comunale di Marsala e l’Associazione Nazionale Magistrati-sottosezione di Marsala. Dopo la scopertura della targa e la visita al museo, è stata presentata al pubblico l’opera pittorica raffigurante Paolo Borsellino realizzata dall’artista marsalese Fabio Ingrassia