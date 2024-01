Francesco Bacchi ucciso di botte a 20 anni dopo una rissa in discoteca. È figlio del re delle scommesse online "Ninì"

Il sangue continua a scorrere nelle notti di movida. Francesco Bacchi, 20 anni, è stato ucciso nella nottata del 14 gennaio nel corso di una rissa scoppiata all'interno della discoteca Medusa di Balestrate, Palermo, e poi proseguita all'esterno del locale. Come scrivono dei testimoni sui social, Francesco sarebbe intervenuto per dividere due persone che stavano litigando. Sembra che il giovane durante la lite sia stato colpito con un violento pugno in faccia e poi una volta caduto sia stata colpito con diversi calci alla testa. Francesco era figlio di Benedetto Ninì Bacchi, il re delle scommesse online finito nell'inchiesta antimafia Game Over.

La Procura di Palermo, diretta da Maurizio de Lucia, ha delegato le indagini ai carabinieri della compagnia di Partinico che stanno interrogando i testimoni per identificare i responsabili e visioneranno le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale. Dai primi riscontri, sembra che Francesco sia stato aggredito da almeno 6 persone. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, per il ventenne non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo all'ospedale di Partinico, dove si trova tuttora il corpo. ​La procuira di Palermo ha aperto una inchiesta per omicidio.