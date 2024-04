Oroscopo di venerdì 19 aprile, chi sale e chi scende: inizia l'era del Toro

L'oroscopo di venerdì 19 aprile 2024 è molto interessante. Cambiano le frequenze con l'ingresso del Sole in Toro. Inizia un momento fortunato per i segni di terra. Mercurio (retrogrado) e Venere sono nel segno dell'Ariete. Urano e Giove sono in Toro. Plutone è in Aquario. La Luna è in Leone e poi si sposta nel pomeriggio nel segno della Vergine. Marte, così come Nettuno e Saturno, invece sono ancora nel segno dei Pesci. Il protagonista della giornata è il Toro e tutti i segni di terra. Ancora favoriti i segni di fuoco.

I consigli di Leggo per venerdì 19 aprile. Cosa succede ai segni di fuoco, terra, aria e acqua.

