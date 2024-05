Oroscopo della settimana, rivoluzione nel cielo per il compleanno dei Gemelli: esplodono i sentimenti e i nervi. Chi sale e chi scende

L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 maggio è rivoluzionario. Il segno dei Gemelli è pronto a festeggiare il compleanno e lo fa in grande stile, influenzando, attraverso i transiti, il cielo di tutti i segni dello zodiaco. Esplodono i sentimenti per alcuni. Per altri, invece, c'è aria di riflessione, introspezione e sotto certi aspetti dolore. Le emozioni picchiano duro in amore: alcune persone troveranno una persona che diventerà importante, altre perderanno punti di riferimento. Un mix di entusiasmo e paura farà capolino nei progetti lavorativi di lungo corso. Marte picchia duro, soprattutto su Cancro e Capricorno. I segni di terra dovranno affrontare delle nuove sfide, ma non saranno soli: Mercurio e Urano li appoggiano. Potentissima la Luna Piena del 23 maggio in Sagittario.

Le previsioni di Leggo per la settimana dal 20 al 26 maggio 2024.

Il cielo della settimana

Caro Gemelli, buon compleanno. Il cielo ti riserba un regalo speciale. Giove, da sabato 25 maggio, entra nel tuo segno e lascia il Toro dopo un anno. Lunedì 20 il Sole illuminerà il tuo segno e Venere gli farà compagnia. Plutone è in Acquario. Mercurio e Urano sono in Toro. Marte è in Ariete. Saturno e Nettuno sono nei Pesci. Lunedì 20 maggio la luna è in Bilancia. Martedì 21 e mercoledì 22 entra in Scorpione. Da giovedì 23 e fino a sabato 25 maggio sarà nel segno del Sagittario, mentre domenica 26 maggio entra nel segno del Capricorno.