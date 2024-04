Gli astri per giovedì 4 aprile 2024 sembrano propizi, soprattutto per i segni di fuoco. Nei cieli si segnala ancora la congiuntura di Venere a Nettuno in Pesci. La Luna è in Acquario. Sole e Mercurio sono in Ariete. Nel segno dei Pesci anche Marte e Saturno. Urano e Giove sono in Toro. Bisognerà guardare alla giornata con un piglio positivo, anche se per alcuni segni il lavoro sarà in salita.

I consigli di Leggo per la giornata del 3 aprile 2024 per i segni di fuoco, terra, aria e acqua.

