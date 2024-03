Oroscopo, Mercurio e Sole in Ariete aprono la primavera: parte il Capodanno astrale. Le previsioni segno per segno

La primavera rappresenta per tutti i segni dello zodiaco un periodo importante. In molti stanno avvertendo i vari cambiamenti dei pianeti che influiscono su emozioni, amore ed energia. Il 21 marzo cade l'equinozio di primavera e il 20 marzo il Sole entra nel segno dell'Ariete. Questo movimento planetario da' molta carica ai nati tra marzo e aprile. Tuttavia, tutti gli altri ne sono condizionati, anche a causa degli altri transiti planetari, in primis Venere e Mercurio. Insomma, le stelle si muovono e così a breve si passa dall'era dei Pesci a quella dell'Ariete.