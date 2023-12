Oroscopo 2024, le previsioni segno per segno: i principali transiti planetari dell'anno, Plutone in Acquario fino al 2043

Oroscopo, il 2024 porta tante novità. L'anno bisestile che sta per arrivare metterà tutti dinanzi a cambiamenti sostanziali. Al centro ci sarà Plutone che dopo una lunga permanenza in Capricorno passerà ora in Acquario, o Aquario, dove rimarrà per i prossimi vent'anni. Sembra quindi l'inizio di un nuovo periodo, radicalemente diverso rispetto agli ultimi anni.

Trasformazione, distruzione e rinascita le parole chiave. Ecco cosa cambia e soprattutto per chi più di altri.