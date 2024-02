Oroscopo marzo 2024, le previsioni segno per segno: i favoriti e chi deve correre di più

Oroscopo di marzo 2024, le previsioni segno per segno: Venere sempre più luminoso e visibile nel cielo occidentale. Fino a metà mese l'astro rimarrà nella costellazione dei Pesci, per poi spostarsi definitivamente in Ariete. Protagonista di questo mese anche Giove, che si "unirà" a Venere proprio all'inizio di marzo. Ma cosa dicono le stelle sul futuro dei segni?

Dopo un mese in cui l'Ariete ha avuto più tempo per respirare e prendersi una pausa, ora dovrà affrontare parecchie sfide sul lavoro. Il Toro può finalmente abbassare la guardia e godersi le piccole vittorie raggiunte con costanza e sacrificio, nonostante gli ostacoli incontrati. Segno del mese? Decisamente i Pesci, il primo ad accogliere Venere per due settimane. Scopriamo insieme cosa hanno da dirci le stelle sugli altri segni.

Ecco le previsioni di Leggo per il mese di marzo 2024.

Oroscopo della settimana