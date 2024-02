Mamma trovata morta in una camera di hotel: picchiata e strangolata prima di essere uccisa

Omicidio a Manhattan, nel lussuoso albergo Soho di New York, dove una donna è stata trovata morta giovedì scorso. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, la vittima si trovava in quella camera da diversi giorni: è stata una cameriera a rinvenire il corpo senza vita. La polizia ha trovato un corpo contundente vicino al cadavere, che giustificherebbe la ferita inferta al capo della donna. Stando a quanto ha dichiarato il medico legale, la vittima sarebbe stata picchiata e strangolata prima di essere uccisa. Intorno al collo, infatti, sono stati rintracciati segni da strangolamento. Indagini in corso.

A woman who detectives believe is 38 years old was discovered dead in her room by a maid at SoHo 54 Hotel around 10:30 a.m.



She suffered a cut to the head that detectives believe could be from blunt force trauma.



She suffered a cut to the head that detectives believe could be from blunt force trauma.

A bloody iron was discovered next to her.