Non è la Rai, che fine hanno fatto le ragazze oggi? Eleonora Cecere: «Stavo per morire per una setticemia», Ilaria Galassi: «A 20 anni un aneurisma»

Chi ha passato l'adolescenza negli anni '90 non può non ricordarsi di loro, le mitiche ragazze di Non è la Rai. Quasi 30 anni dopo (28 per essere precisi) quattro delle più famose ragazze della trasmissione di Gianni Boncompagni sono tornate a Storie Italiane. Miriana Trevisan, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, si sono ritrovate nel salotto di Eleonora Daniele. Ecco cosa fanno oggi.