Fedez come sta, le parole dopo il lungo ricovero in ospedale: «Mi sto riprendendo pian piano»

Fedez sta tornado piano piano alla normalità, dopo aver affrontato un lunghissimo ricovero in ospedale, durato quasi 10 giorni. Il rapper si sta riprendendo, ma è costantemente seguito dai suoi medici. Nel giorno del suo compleanno ha avuto il "via libera" per poter prendere l'aereo e andare al concerto dei Blink 182 a Manchester insieme a Chiara Ferragni e, negli ultimi giorni, i dottori, dopo ulteriori analisi gli hanno dato il certificato medico in cui si afferma che potrà sostenere i live di X Factor.

Oggi, 21 ottobre, si trova a Milano per l'inaugurazione del centro Tog Carlo de Benedetti per la disabilità infantile e ha risposto ad alcune domande dei giornalisti lì presenti.

