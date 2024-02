Nek e Renga, chi sono i cantanti a Sanremo 2024 con Pazzo di te: la vita privata, i successi e gli amori

Filippo Neviani, in arte Nek, è nato il 6 gennaio 1972 sotto il segno del Capricorno a Sassuolo, in provincia di Modena. E' alto 1 metro e 72. A Sanremo il cantante è alla sua ottava partecipazione, 5 da concorrente in gara( 1992, con “In te”, 1993 con “Amami”, 1997 con “Laura non c'è”,1998 con “Se io non avessi te, 2005 con “L'inquietudine, 2015 con “Fatti avanti amore”), quest'anno canterà con Francesco Renga “Pazzo di te”. Le tre partecipazioni da ospite sono arrivate (2018 con Max Pezzali e Francesco Renga, 2022 con Massimo Ranieri).