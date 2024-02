«Sono nascosta dietro il bancone: sono sola in negozio e tre uomini mi hanno chiesto quando stacco, mi stanno aspettando fuori»

Non è facile sentirsi al sicuro quando sono così frequenti le storie terribili di violenza nei confronti delle donne, aggredite mentre tornano a casa, si dirigono al lavoro, fanno una passeggiata o qualsiasi altra occupazione quotidiana.

Per questo è diventato normale evitare di andare in giro da sole, specialmente di notte, e nel caso in cui ciò non sia possibile si fa finta di fare una telefonata o si rimane effettivamente in chiamata con qualcuno per tutta la durata del tragitto; spopolano, poi, diversi strumenti di difesa personale, dallo spray al peperoncino a dei dispositivi che fanno rumori molto forti appena premi il pulsante.

Il senso di paura e di ansia che accompagna molte donne ogni giorno potrebbe essere giudicato come eccessivo da qualcuno, ma a qualcun altro potrebbe salvare la vita. Makayala è una ragazza che recentemente si è trovata proprio in una situazione di questo tipo, una commessa di negozio sola alla chiusura e tre uomini che l'hanno fatta sentire in pericolo.

Fortunatamente, la vicenda si è risolta senza problemi, ma alcuni commenti sotto il video pubblicato da Makayala hanno lasciato la ragazza - e molte altre donne - sotto choc.