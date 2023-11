Festa mondiale rimandata per Pecco Bagnaia, che nella gara Sprint di Valencia spreca il primo match point per diventare campione del mondo per il secondo anno consecutivo. Vince il suo rivale Jorge Martin, che recupera 7 punti, portando il distacco a 14 lunghezze. Domani la sfida decisiva alle 15.

Nella Sprint di oggi secondo posto per Brad Binder, davanti a Marc Marquez e Maverick Vinales.