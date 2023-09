Morta da 16 anni ma è viva e in salute: «Licenziata e cacciata di casa perché non esisto più»

Una donna risulta deceduta da ormai 16 anni e nonostante i numerosi tentativi di rettificare la situazione, non è ancora riuscita a farsi riconoscere come viva e in salute.

Madeline-Michelle Carthen si stava preparando per un viaggio in Ghana, ormai 16 anni fa, per partecipare a un tirocinio dopo essere stata accettata al programma di scambio dell'Università di Webster. Prima di partire, tuttavia, le è arrivata una notizia choc: il suo numero di previdenza sociale era stato erroneamente associato a quello di una persona deceduta. Lì per lì, la donna si è messa a ridere pensando che non ci sarebbe stato alcun problema a correggere l'errore. D'altronde, non poteva essere così difficile provare di non essere affatto morta, ma viva e vegeta.

