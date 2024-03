​Morbillo, si sgonfia il focolaio a Rieti: «Solo 9 casi tra parenti». Come si trasmette e il caso del "lockdown volontario"

Il morbillo torna a preoccupare, l'Italia ma non solo. Mentre uno studio dell'Università di Leuven, in Belgio, ha trovato diverse tracce del virus nelle acque reflue di Bruxelles, con l'infettivologo Matteo Bassetti che su X commenta gli ultimi dati sulle vaccinazioni sottolineando come sulla questione stiamo andando indietro anziché avanti, a Rieti scoppia un caso per una festa con 9 casi in poco più di una settimana. Un focolaio che fa tornare in mente i celebri assembramenti durante la pandemia di Covid-19, tempi che per fortuna sembrano andati.