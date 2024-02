Morbillo, Pregliasco: «Preoccupa l'aumento dei casi in Italia e nel mondo, fondamentali le vaccinazioni»

L'andamento dei casi di morbillo inizia a preoccupare non solo il resto da mondo ma anche l'Italia. Fabio Pregliasco, virologo dell'università Statale di Milano, sottolinea: «Anche nel nostro Paese i casi sono in netta risalita, anche se dobbiamo considerare che in epoca pre-Covid erano molto di più: è fondamentale il recupero delle persone non vaccinate e mantenere alti i livelli di copertura vaccinale nel nostro Paese».

Al momento il bollettino dell'Istituto superiore di sanità ha registrato un aumento dei casi di morbillo in Italia dal 2023. Un dato che non sorprende la comunità scientifica. «Le misure non farmacologiche adottate contro Covid-19», come mascherine e distanziamento, «avevano in qualche modo ridotto la circolazione del virus - ricorda Pregliasco - e quindi il numero dei casi. Con la ripresa di una vita normale e degli interscambi internazionali, si è registrato questo aumento di casi, che preoccupa. Per ora l'Italia tiene perché ha una buona vaccinazione, ma la situazione merita assolutamente attenzione, per contenere gli effetti di questa diffusione nel mondo».