Miriam Leone, la foto dopo lo shampoo scatena le critiche: «Vorresti davvero far credere che non ti aiuta nessuno con Orlando?»

Una pioggia di critiche ha investito Miriam Leone per uno scatto giudicato non troppo onesto. L'ex Miss Italia - diventata mamma a dicembre 2024 del suo primogenito, Orlando, avuto dall'amore con il marito Paolo Carullo - ha condiviso nelle stories di Instagram una foto in cui si mostra appena uscita dalla doccia con l'asciugamano che le raccoglie i capelli rossi appena lavati e una tuta semplice: «Quando ti tengono un attimo il bambino e riesci a fare una doccia con shampoo». Una foto all'apparenza innocua che ha però scatenato i commenti negativi, complice anche il ritorno al lavoro dell'attrice, impegnata a Milano alla sfilata di Etro in occasione della settimana della moda.