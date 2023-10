Meteo, crolla un ponte a Parma. Albero cade a Roma: ferito un motociclista. Allerta in Emilia, Toscana, Veneto e Campania

Meteo, maltempo sulla Penisola, da Nord a Sud. Allerta nel Parmense, dove è crollato un ponte. Precauzione in Toscana mentre la Campania segna l'allerta gialla fino alle ore 20 di domani. Nella regione emiliana, invece, l'attenzione è di colore rosso per le condizioni meteo. Un albero è caduto in via della Magliana, a Roma, e nel crollo un motociclista di passaggio è rimasto ferito.

