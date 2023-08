In attesa che in Ciclone Poppea porti con sé giornate di pioggia, vento e grandine, è in corso una terza ondata di calore che preoccupa la Penisola italiana da Nord a Sud.

L'allerta caldo record scatta già da oggi, domenica 20 agosto, e proseguirà fino al mercoledì 23 agosto. I picchi termici raggiungeranno anche i 40°C.