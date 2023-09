Meteo, torna il caldo torrido sull'Italia: le previsioni giorno per giorno

Dopo un brusco calo delle temperature l'anticiclone Bacco è arrivato in Italia e il grande caldo torna a essere protagonista sullo Stivale. L'ondata di calore non sarà, tuttavia, forte come quelle precedenti. L'anticiclone infatti non prenderà in pieno l'Italia, ma prediligerà Isole Baleari, Francia e poi Germania. In Italia farà, sì caldo, come in piena estate, ma non sarà così rovente come ad agosto. Ecco le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo, anticiclone subtropicale: inizio settembre con il grande caldo. Ma ci saranno anche temporali: ecco dove