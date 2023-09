Anticiclone subtropicale, inizio settembre con il grande caldo. Ma ci saranno anche temporali: ecco dove

Meteo, l'anticiclone subtropicale che porterà caldo in queste ore in Italia è in fase di rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale e in espansione dalle latitudini afro-mediterranee verso l'Italia. Le conseguenze saranno un weekend stabile e termometri su con un clima che tornerà sì caldo, ma senza gli eccessi di agosto. Come spiega 3B Meteo, avremo quindi a che fare con gradevoli condizioni climatiche tardo estive, con temperature massime che a stento supereranno i 30°C e con locali picchi di circa 34°C domenica solo sulle zone interne delle isole maggiori e del Sud peninsulare. Ben poche saranno le possibilità di avere qualche pioggia, anche se non mancheranno alcuni annuvolamenti di passaggio, prevalentemente innocui. Ecco nel dettaglio le previsioni per il weekend.