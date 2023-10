Meteo, allerta in 18 regioni per temporali e vento. Weekend bagnato (ma non per tutti) e scuole chiuse venerdì. Ecco dove

Inizio di weekend con allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per forti temporali in arrivo alcune regioni del Centro-Nord, scuole chiuse in alcuni comuni. In particolare, l'avviso di allerta arancione riguarda alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna e Toscana.

Meteo, il weekend in "salvo" dalle perturbazioni. Halloween con la pioggia, ma poi torna il caldo. Dove e quando

Meteo, in arrivo due forti perturbazioni: maltempo per tutta la settimana. Piogge anche a Halloween e Ognissanti

⛈️💨In arrivo temporali e vento forte su gran parte dell’Italia

🔔🟠#allertaARANCIONE, venerdì #27ottobre, su alcuni settori di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.

🔔🟡#allertaGIALLA in 14 regioni

Leggi l’avviso meteo del #26ottobre 👉https://t.co/rK5SEfNH4p pic.twitter.com/9UGWnpYdVX — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) October 26, 2023

Allerta meteo

L'allerta gialla si estende invece a 14 regioni, per rischio idraulico su Calabria, Emilia Romagna e Toscana, per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria e per rischio idrogeologico su Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto.