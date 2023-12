Allarme medici, quasi uno su due vorrebbe andare in pensione anticipata: «Carichi di lavoro eccessivi»

Quasi la metà dei medici pensa di appendere in anticipo il camice bianco al chiodo soprattutto per evitare presenti e futuri tagli alle loro pensioni, ma anche a causa dei carichi di lavoro eccessivi. Più di un terzo, se tornasse indietro, non si iscriverebbe a medicina e oltre il 12% oggi pensa proprio di cambiare mestiere. Inoltre solo uno su 10 crede che gli straordinari meglio retribuiti possano risolvere il problema delle liste di attesa, che per il 41% si affronta assumendo personale.