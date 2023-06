Maturità 2023, le tracce della seconda prova: Seneca per la versione di latino, per matematica lo studio di una funzione, gli 8 quesiti

Ecco le tracce della seconda prova della maturità 2023.

La versione di latino

Un brano di Seneca che si rivolge all'amico Lucilio è l'autore deciso dal ministero dell'Istruzione per la seconda prova scritta di latino, al liceo classico. «Chi è saggio non teme il volgo»: cercare il favore della folla non porta felicità ma alla rovina. Seneca mosta all'amico Lucilio come i precetti della filosofia possano guidare alla virtù in mezzo ai falsi valori. Al maturando, oltre alla traduzione, nella seconda parte del compito è chiesta la comprensione e l'interpretazione del testo, l'analisi linguistica e stilistica, un approfondimento e riflessioni personali sul tema. La durata massima della prova è di 6 ore.